على طريقة الافلام..الاطاحة بافراد عصابة يمثلون دور الاجانب للاحتيال

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز" انه بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى مركز شرطة الذهب الأبيض التابع لقيادة شرطة بغداد تم تشكيل فريق عمل ميداني باشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وتم من خلال هذا الفريق الاطاحة بعصابة قامت بعدد كبير من عمليات النصب والاحتيال عبر الادعاء انهم اجانب قدمو الى العراق لإعطاء مساعدات مالية مقابل نصف المبلغ من العملة العراقية حيث يتم تزويد ضحاياهم بعملة دول لا قيمة لها تذكر امام المبالغ التي يأخذوها من المواطنين حيث القي القبض على اعضاء العصابة واصطحابهم الى مركز الشرطة للتحقيق معهم واعترفوا صراحة على ثمانية عمليات بمبالغ مالية كبيرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون