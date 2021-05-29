صور.. شظايا منظومة 'C-ram' تسبب اضرارا في ممتلكات المواطنين

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شظايا منظومة "C-ram" التي اجرت السفارة الاميركية اختبارا لها، سقطت في عدد من الشوارع في منطقة العلاوي وسط بغداد وفوق مبنى مستشفى طوارئ الكرامة".

واشار المصدر الى ان "سقوط الشظايا اسفر عن اضرار طفيفة في ممتلكات المواطنين فيما لم يتم تسجيل اي اصابات حتى الآن".



واضاف ان "دوريات النجدة تجري عملية تفتيش تحسبا من سقوط شظايا على المنازل او وقوع اصابات بشرية".