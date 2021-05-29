تقرير أمريكي: "البنتاجون" يريد ضرب مليشيات مدعومة إيرانيا في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدران لموقع أمريكي إن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لطلب موافقة الرئيس جو بايدن على شن ضربات ضد المليشيات الموالية لإيران بالعراق.

يأتي ذلك بعد أيام من تعرض قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية، لهجوم صاروخي، الإثنين الماضي، دون وقوع إصابات.

ويعد هذا الهجوم الأحدث ضمن هجمات مشابهة على مدار الأسابيع الماضية.

وقال مصدر مطلع على الوضع لموقع "ديلي كولر" الأمريكي، إن "الإدارة تنظر بجدية في مجموعة واسعة من الردود على عدوانية المليشيات (...) ضد الأمريكيين في العراق".

وأضاف مصدر آخر مطلع على الأمر، أن خطة العمليات والخيارات المتعددة سيتم مناقشتها مع البيت الأبيض من خلال مجلس الأمن القومي، لافتًا إلى أن المسؤولين في البنتاجون سيطلبون موافقة بايدن على أوامر الهجوم في وقت قريب، لكن دون أن يحدد إطار زمني معين.

ورجح المصدر الأول أن هذا الاجتماع ربما سيعقد الجمعة، لكن لم يتمكن "ديلي كولر" من تأكيد الأمر بشكل مستقل.

ورفض مجلس الأمن القومي التعليق على الوضع. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق، كما رفض متحدث باسم "البنتاجون" التعليق.

وذكر الموقع أنه "من غير الواضح ما إن كان بايدن سيوافق على مقترح البنتاجون".