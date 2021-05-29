الجزائر.. ترتيبات نهائية لإعادة فتح الحدود مع ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى الجزائر لوضع الترتيبات اللوجستية والتقنية النهائية، بالتنسيق مع ليبيا، لإعادة فتح المعبر البري والخط البحري بين البلدين.

المنفي إلى تونس لحسم 3 ملفات



وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في تصريحات أدلى بها، السبت، على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي، إن الجزائر بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي، لإعادة فتح المعبر البري بين الدبداب وغدامس على الحدود الجزائرية الليبية.

لمسات نهائية

وأوضح بوقادوم أن الجانبين يعكفان على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة للاستغلال في مجال نقل السلع والبضائع.

الخطر الرابض على الحدود.. مليشيات ليبيا تستنفر جيش الجزائر

وأكد أن المنتدى الاقتصادي شكل آخر لا يقل أهمية عن الدعم السياسي والأمني الذي تقدمه الجزائر إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن طموح بلاده في الشراكة المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من قيمة المبادلات التجارية، وإنما يتخطى إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة والاشتراك في رأس مال المؤسسات، وغير ذلك من الآليات الكفيلة للاستغلال الأمثل لفرص التبادل بين بلدينا.

وجدد دعم الجزائر الكامل لجهود السلطات الليبية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية) لإعادة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق السبت، افتتح وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي في العاصمة الجزائرية، بمشاركة حوالي 400 متعامل اقتصادي من البلدين.

400 مستثمر

ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه زهاء 150 مستثمرًا ليبيا و250 جزائريًا، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحث فرص الشراكات الثنائية المتاحة.

الجزائر: ندعم أمن واستقرار ليبيا لإجراء الانتخابات

وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الجزائرية اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن الجلسة الأولى من المنتدى خصصت لعروض أعضاء الوفد الليبي حول احتياجات الجانب الليبي من المشاريع الاستثمارية، في إطار إعادة إعمار ليبيا.

فيما ستخصص الجلسة الثانية (المسائية) لعرض قدرات المؤسسات الجزائرية العمومية و الخاصة في مجال الشراكة، وجلسة علنية ثالثة، غدًا الأحد، لمواصلة العروض حول فرص الشراكة الثنائية قبل اختتام المنتدى.