مجلس الأعيان الأردني يطالب بتطبيق القانون في وجه دعاة الفوضى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب مجلس الأعيان الأردني، الجهات المعنية، السبت، بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام في مواجهة محاولات البعض بنوايا "خبيثة" خلق فوضى بالبلاد.

وقال المجلس في بيان بثه التلفزيون الأردني الرسمي: "على الجهات المعنية تطبيق القانون والتصدي لكل من يخرج على النظام العام ويتطاول على هيبة الدولة ويروع الآمنين".

وتابع: "مثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها؛ فأمن الوطن والمواطن ثابت لا يمكن قبول التعدي عليه أو تشويهه ، وأي فعل أو عمل يمسه مرفوض وليس أمر للمجاملة أو المراوغة والمداهنة".

ومضى قائلا "في ظل الظروف التي نمر بها والتحديات التي تواجهنا والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا، من الواجب تفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة أمننا أو يستغلون أي ظرفا لإشاعة الفتن وإذكاء الفوضى".

ورفض مجلس الأعيان في البيان "محاولات البعض بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية ومظلمية غير واقعية خلق حالة من الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في إطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الأردن، وتكريس نظرية أنه يعيش انفلاتا أمنيا ، بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليئا بالصراعات".

وأضاف أن "أيّ مطلب حق أو مشروع لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش، ولذا فان الجهات المعنية عليها التصدي بحزم وبلا تردد أو إبطاء، ومحاسبة الخارجين على النظام العام".

وبين مجلس الأعيان في بيانه أن الدولة الأردنية ومنذ التأسيس كانت دولة دستور وقانون ونظام، ومن لديه مظلمة أو شكوى فالقضاء مرجعية الجميع.

وفي الثالث من أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.

وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وعدد من الأمراء، خلال زيارتهم أضرحة ملكية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.