التحالف يحبط هجوما حوثيا بـ"زورقين مفخخين" جنوب البحر الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبط التحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما عدائيا وشيكا باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف أن قواته نجحت في تدمير زورقين لمليشيات الحوثي قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ عملية عدائية.

نجاح جديد للتحالف العربي بقيادة السعودية بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.



ولطالما أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

والإثنين الماضي أعلن التحالف العربي اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في جنوب البحر الأحمر.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.

