شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حتى 20 يونيو المقبل.. اليابان تمدد حالة الطوارئ للسيطرة على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

مددت الحكومة اليابانية، حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو و8 محافظات أخرى حتى 20 يونيو المقبل.

واشار وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، الى أن القرار جاء بعد استمرار ارتفاع حالات الإصابة وامتلاء الأسره بالمصابين في المستشفيات، خاصة في منطقة كانساي".

وشدد الوزير الياباني، على ضرورة اتباع أقصى درجات الحذر وسط تخوفات من انتشار السلالة الهندية في اليابان.