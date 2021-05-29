شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورنا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا ارتفاعا في عدد الإصابات لليوم الثالث على التوالي بأكثر من 9 آلاف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية .



وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - تسجيل 9289 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 9252 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خمسة ملايين و 53ألفا و748 اصابة وتسجيل / 401 حالة وفاة/ خلال آخر 24 ساعة /مقابل 404 وفيات أمس/ ما يمثل انخفاضا طفيفا في الوفيات ، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 120 ألفا 807 حالات وفاة ، و تماثل 9250 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و670 ألفا و 484 مريضا ، مع بقاء262 ألفا و457 حالة نشطة .