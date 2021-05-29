شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يدعم طلب الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد نبيل مصاروه وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية موافقة ودعم الأردن ، لطلب استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.



وقال المصاروه : " اننا في وزارة البيئة نثمن ونقدر هذا الدور العربي الكبير الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يصب في مصلحة العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية عامة، والتغير المناخي خاصة " .