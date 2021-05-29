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الأردن يدعم طلب الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد نبيل مصاروه وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية موافقة ودعم الأردن ، لطلب استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

وقال المصاروه : " اننا في وزارة البيئة نثمن ونقدر هذا الدور العربي الكبير الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يصب في مصلحة العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية عامة، والتغير المناخي خاصة " .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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