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من بينها الإمارات.. السعودية تسمح بدخول المسافرين من 11 دولة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من بينها الإمارات.. تسمح بدخول المسافرين من 11 دولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأميركا وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا وفرنسا واليابان.

 

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اليوم السبت بحسب وكالة الأنباء السعودية إن هذا الإعلان يأتي، بالإشارة إلى البيان السابق بتاريخ الثاني من فبراير 2021، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

 

ويأتي القرار بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة في السعودية بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

 

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهًا إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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