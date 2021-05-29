من بينها الإمارات.. السعودية تسمح بدخول المسافرين من 11 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأميركا وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا وفرنسا واليابان.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اليوم السبت بحسب وكالة الأنباء السعودية إن هذا الإعلان يأتي، بالإشارة إلى البيان السابق بتاريخ الثاني من فبراير 2021، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

ويأتي القرار بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة في السعودية بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهًا إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021