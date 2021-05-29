شكرا لقرائتكم خبر عن المنفي في تونس لبحث العلاقات والمسار السياسي الليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي زيارة رسمية إلى تونس تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد وكبار المسؤولين، تتطرق إلى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وخطوات المسار السياسي في ليبيا.

وكان الرئيس التونسي زار في مارس الماضي، العاصمة الليبية طرابلس، التي استقبلت كذلك رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الأسبوع الماضي في زيارة أثمرت جملة من الاتفاقيات الاقتصادية. وأعلن المشيشي في لإطار تلك الزيارة عن قراره رفع جميع القيود المفروضة على الاعتمادات عند دخول البضائع عبر الحدود البرية، وشدد على التزام تونس بوضع كل الاجراءات الكفيلة بتحرير المبادلات التجارية وتحرير تنقلات الأشخاص ورؤوس الأموال.

وتأتي زيارة المنفي إلى تونس في الوقت الذي فشل فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة، بعد يومين من النقاشات التي غلبت عليها الخلافات والاتهامات والتشكيك، وارتفعت معها احتمالات تأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي أو إلغائه، وهو ما يهدّد بتقويض عملية الانتقال السياسي التي تتولى الأمم المتحدّة تسييرها.

وكانت تونس قد استضافت نهاية 2020 مندوبين ليبين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.