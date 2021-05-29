شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يمدّد عاماً حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مدّد بموجبه لمدة عام واحد، أي حتى 31 أيار/مايو 2022، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018.

وقال دبلوماسيون إنّ مشروع القرار الذي أعدّته الولايات المتّحدة أُقرّ بأغلبية 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا.

وفي قراره، أبدى مجلس الأمن "قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان"، وأكّد إدانته "الانتهاكات المتكرّرة" للاتّفاقات التي تنصّ على "وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية".

كذلك فإنّ القرار "يدين بشدّة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان، والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي، ويدين أيضاً مضايقة واستهداف المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين".

كما أعرب مجلس الأمن في قراره عن "استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور، منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجياً، وذلك في ضوء التقدّم المحرز".

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة وسلطات جنوب السودان تقديم تقرير بحلول منتصف نيسان/إبريل 2022 بشأن التقدّم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، تنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.

كما يدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، لا سيّما دول المنطقة، إلى التطبيق الكامل لحظر الأسلحة، وإذا لزم الأمر، من خلال مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول إتجار غير مشروع بها.

وكان جنوب السودان مسرحاً لستّ سنوات من حرب أهلية أودت بحياة نحو 380 ألف شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في شباط/فبراير 2020.