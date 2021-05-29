شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من نينوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

ألقت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، السبت، القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، فيما أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية، مداهمة نفق لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبطت بداخله عبوات ناسفة في محافظة نينوى أيضاً.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "من خلال عمليتين منفصلتين، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على (12) إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، والمدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب، وذلك لعملهم كمسلحين في ما يسمى بديوان الجند، وقاطع دجلة، والمعسكرات العامة، وديوان العسكر، تحت كنى وأسماء مختلفة".

وتابعت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم، اعترفوا بالاشتراك في عدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، ودفع المواطنين إلى الانضمام لصفوف عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي تحت التهديد، أثناء عمليات التحرير وبعدها، حيث تم تجنيدهم كخلايا نائمة، وعلى مجموعتين في محافظة نينوى، وقد تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

إلى ذلك قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، إنه "من خلال عملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 بالاشتراك مع الفوج الثاني لواء المشاة 50، من مداهمة نفق لمسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي في قرية شور بلكه بناحية القراج في محافظة نينوى، واستولت بداخله على 14 مسطرة تفجير و6 عبوات ناسفة على شكل عبوات بلاستيكية (جلكانات) سعة 20 لتر و3 عبوات شكلية"، وأكدت، أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير النفق والعبوات المضبوطة بداخله بشكل تام".

