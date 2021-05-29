شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح بدخول القادمين إليها من 11 دولة بدءاً من الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، السبت، بأنه إشارة إلى البيان الصادر في 2 /2/ 2021، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ، فإنه سيتم السماح للقادمين من 11 دولة من أصل الـ20، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس).

وذكرت الوكالة أنه بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة في خصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان.

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، مؤكداً أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد 30/ 5/ 2021.