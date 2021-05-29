شكرا لقرائتكم خبر عن أقل معدل إصابات يومية بالهند منذ 45 يوماً.. و5426 في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مومباي - برلين - رويترز

سجلت الهند السبت 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوماً، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3617.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.7 مليوناً، مع تسجيل 322512 حالة وفاة.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى ثلاثة ملايين و675296 بعد تسجيل 5426 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات ليبلغ 88350 بعد تسجيل 163 حالة.