نادي سيدات خورفكان يطلع على خدمات «عجمان لريادة الأعمال»

عجمان: ”الخليج 365”

استقبل مجلس سيدات أعمال عجمان، ومركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من نادي سيدات الشارقة، فرع خورفكان، لتبادل الخبرات والشراكات وبحث سبل التعاون حول إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة تستهدف سيدات ورائدات الأعمال.

واستقبلت الوفد الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وخالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة الأعمال، وترأست وفد نادي سيدات خورفكان، أسماء النقبي مديرة نادي سيدات الشارقة، فرع خورفكان، وذلك بمقر مركز عجمان لريادة الأعمال.

واستهلت الزيارة بجولة تفقدية في مركز عجمان لريادة الأعمال، حيث قدم خالد الشامسي نبذة عن المركز وما يوفره من بيئة تسويقية مستدامة لرواد ورائدات الأعمال، وإتاحة الفرصة لتنظيم معارض متنوعة طوال العام. وأوضح أن المركز يضم 64 محلاً بمميزات داعمة من قاعات اجتماعات، وقاعة للمؤتمرات ومركز للابتكار، كما أشار إلى أن المركز يوفر بيئة أعمال متكاملة للشركات، حيث يتكون مبنى المركز من الطابق الأرضي لرواد ورائدات الأعمال، والأول كمقر لمجلس سيدات أعمال عجمان، والثاني كمقر للشركات.

من جانبها رحبت الدكتورة آمنة خليفة بالوفد الزائر، وأكدت أن المجلس حريص على تنويع شراكاته مع الجهات والمؤسسات الداعمة للمرأة، بهدف تبادل الخبرات وتنويع الممكنات الموجهة لسيدات الأعمال بشكل عام، لزيادة مساهمتهن في القطاع الاقتصادي.

وقدمت نبذة عن الخطة السنوية المعتمدة للمجلس خلال عام 2021، وتوجهات المجلس في زيادة مشاريع عضواته في مجالي الأمن الغذائي والصحة، بما يتواكب مع توجهات الدولة بشكل عام، كما تم استعراض المبادرات والمشاريع التي ينفذها المجلس.

وأشاد وفد نادي سيدات خورفكان بالخدمات والفرص المتنوعة التي يوفرها مركز عجمان لريادة الأعمال كمجمع للأعمال ومركز للشركات، وأهمية زيادة التعاون مستقبلاً، لضمان زيادة استفادة سيدات ورائدات الأعمال.