فيلمان لنسرين أمين جاهزان للعرض

القاهرة: أحمد الروبي

في الوقت الذي غابت فيه الفنانة نسرين أمين عن الدراما المصرية في موسم رمضان الماضي، أكدت أنها كانت مشغولة بالمشاركة في فيلمين للسينما، مشيرة إلى أنها فضلت الغياب هذا العام عن الدراما، من أجل التركيز في السينما، حيث تنتظر طرح فيلم «يوم 13» في دور العرض خلال الأيام المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ أكثر من عام، ويشاركها في بطولته: أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، أحمد زاهر، مجدي كامل جيهان خليل، محمد كيلاني وآخرون، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

أمين تتواجد أيضاً في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، المنتظر طرحه في دور العرض خلال الموسم الصيفي الحالي، والذي تقف فيه أمام النجم كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكداوني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.