«الظاهرة بايوا» تتوسع لوجستياً في دبي

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الظاهرة بايوا»، الشركة المتخصصة في مجال الأعمال الزراعية المستدامة التي تتّخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن افتتاح مرفقها الجديد في إمارة دبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق عملياتها وتقريب المسافة أكثر بينها وبين المستهلكين والموردين، وتسهيل وصول الطماطم عالية الجودة المزروعة داخل الدولة تحت العلامة التجارية «محلي» إلى أسواق دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

ويمثل هذا التوسُّع خطوةً متقدمة نحو تحقيق رؤية «الظاهرة بايوا» في ترسيخ حضورها في الأسواق، وترويج محصولها المتنوع من أصناف الطماطم الطازجة على امتداد الدولة. وسيساهم المرفق الجديد في تعزيز الإمكانات اللوجستية للشركة، وتسريع وتيرة توزيع محاصيلها في مختلف الأسواق المحلية. ويتضمن هذا المرفق منصةً مُجهَّزةً بالكامل لتحميل وتفريغ الحاويات على متن الشاحنات، يتولى إدارتها وتشغيلها فريق عملٍ خبير لضمان كفاءة العمليات.

وقال جورج تشيرني، مدير عام شركة «الظاهرة بايوا»: «بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، يعزز المرفق الجديد إدارتنا لعمليات النقل والتوزيع اليومية لمحاصيلنا، ويضمن وصولها إلى الأسواق المحلية خلال ساعاتٍ قليلة. وتعكس هذه الخطوة جاهزيتنا لخدمة جميع أسواق الدولة تماشياً مع رؤيتنا الطموحة في التوسع وترسيخ ريادتنا ضمن القطاع الزراعي المستدام. ونتطلّع قُدُماً إلى رَفد المتاجر المحلية الكبرى بالطماطم الطازجة عالية الجودة بصورة فورية وسريعة، مدعومين بقدرة عالية على تلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية وتوفير خياراتٍ أفضل للمستهلكين، لا سيما الطماطم المزروعة محلياً التي تتفرّد بجودتها العالية ومذاقها المتميز. ونجدّد التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا للقيام بدورٍ فاعل في تسريع وتيرة نمو وتطوّر قطاع الأعمال الزراعية في الدولة. ونعتزّ من جانبنا بمساهماتنا الفاعلة في دعم جهود الإمارات لزيادة حجم الإنتاج الزراعي المحلي، من خلال توفير الطماطم الطازجة على مدار العام بمنهجيةٍ آمنة ومُستدامة».