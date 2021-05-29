حاتم العراقي يطرح «بعد حبني»

طرح الفنان حاتم العراقي أحدث أغنياته المنفردة المصورة بعنوان «بعد حبني» عبر قناته الرسمية في موقع «اليوتيوب»، متعاوناً بها مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح، التي اختارت التصوير في منطقة البقاع في لبنان، وسط جو مليء بالفرح والحب حسب ما حملته كلمات الأغنية وتوزيعها الموسيقي ذو الإيقاع الموسيقي العراقي.

وأعرب العراقي عن سعادته بالتعاون مع قديح في هذا العمل الأول الذي يرى النور، موضحاً أنه صوّر معها خلال تواجده في لبنان عملين آخرين، أحدهما أغنية جديدة لم تطرح بعد، وأخرى عبارة عن مجموعة أغان تم تصويرها بنظام الحفلة على المسرح، وقال: وجدد العراقي من خلال أغنية «بعد حبني» تعاونه مع الشاعر حازم جابر، ولحن الأغنية علي جاسم.