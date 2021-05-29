اخبار العالم

«مايكروسوفت»: منفذوا هجوم «سولار ويندز» يستهدفون وكالات حكومية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت»: منفذوا هجوم «سولار ويندز» يستهدفون وكالات حكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

29 مايو 2021

15:46 مساء

قراءة دقيقة واحدة

قالت شركة مايكروسوفت إن الجهة التي نفذت هجوم سولار ويندز عبر الإنترنت أواخر العام الماضي تستهدف حاليا وكالات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات استشارات ومنظمات غير حكومية.
وأضافت مايكروسوفت في منشور على مدونتها «شهدنا هذا الأسبوع هجمات إلكترونية عبر الإنترنت من نوبليوم استهدفت وكالات حكومية ومؤسسات بحثية واستشارية ومنظمات غير حكومية».
وذكرت مايكروسوفت أن نوبليوم، ومنشأه روسيا، هو ذات الجهة التي وقفت وراء هجمات تعرض لها عملاء سولار ويندز في 2020.
وأضافت الشركة: «تلك الموجة من الهجمات استهدفت نحو ثلاثة آلاف حساب بريد إلكتروني في أكثر من 150 مؤسسة مختلفة».
وأشارت الشركة إلى أن المؤسسات في الولايات المتحدة تلقت أكبر قدر من الهجمات لكن الاستهداف شمل أيضا كيانات في 24 دولة على الأقل.
وقالت وزارة الأمن الداخلي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس آيد) في بيانين صدرا، الجمعة إنهما على علم بعمليات الاختراق الإلكترونية وتحققان في الأمر. (رويترز)

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/ye4kmu8q

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا