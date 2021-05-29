«مايكروسوفت»: منفذوا هجوم «سولار ويندز» يستهدفون وكالات حكومية

قالت شركة مايكروسوفت إن الجهة التي نفذت هجوم سولار ويندز عبر الإنترنت أواخر العام الماضي تستهدف حاليا وكالات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات استشارات ومنظمات غير حكومية.

وأضافت مايكروسوفت في منشور على مدونتها «شهدنا هذا الأسبوع هجمات إلكترونية عبر الإنترنت من نوبليوم استهدفت وكالات حكومية ومؤسسات بحثية واستشارية ومنظمات غير حكومية».

وذكرت مايكروسوفت أن نوبليوم، ومنشأه روسيا، هو ذات الجهة التي وقفت وراء هجمات تعرض لها عملاء سولار ويندز في 2020.

وأضافت الشركة: «تلك الموجة من الهجمات استهدفت نحو ثلاثة آلاف حساب بريد إلكتروني في أكثر من 150 مؤسسة مختلفة».

وأشارت الشركة إلى أن المؤسسات في الولايات المتحدة تلقت أكبر قدر من الهجمات لكن الاستهداف شمل أيضا كيانات في 24 دولة على الأقل.

وقالت وزارة الأمن الداخلي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس آيد) في بيانين صدرا، الجمعة إنهما على علم بعمليات الاختراق الإلكترونية وتحققان في الأمر. (رويترز)