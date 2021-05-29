مجلة متخصصة بالشأن العسكري تكشف عن "كارثة لتل أبيب": القبة الحديدية أسقطت طائرات إسرائيلية بالخطأ

الشارقة - اميمة ياسر - في مفاجأة من العيار الثقيل في العدوان الإسرائيلي على غزة الأخير، كشفت مجلة متخصصة بالشأن العسكري عما يمكن وصفه بـ"الكارثة" الحقيقية التي حدثت في إسرائيل بسبب خطأ حصل في منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الشهيرة.



أكد الجيش الإسرائيلي أن بطاريات دفاعه الجوي "القبة الحديدية" التي أنشأتها إسرائيل بهدف حماية مدنها ومنشآتها الحيوية، قد أسقطت طائرة صديقة، خلال الصراع مع غزة. حسبما نشر موقع "سبوتنيك".



وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية، أسقطت "القبة الحديدية" طائرة إسرائيلية من طراز "سكايلارك" (Skylark) خلال المعارك الصاروخية الضارية التي حدثت مع حماس.

ونوهت المجلة إلى أن "القبة الحديدية" صممت بشكل أساسي لتوفير دفاع ضد الصواريخ المعادية والمدفعية الصاروخية، إلا أنها تتمتع بقدرة ثانوية محدودة ضد الطائرات في النطاقات القريبة.



قلق كبير في إسرائيل



وبحسب المصدر، تسببت الحادثة بقلق كبير لدى المسؤولين الإسرائيليين "الذين يخشون أنه في حالة حدوث صراع أكبر، سيتم نشر أعداد كبيرة من الطائرات بدون طيار على نطاقات قريبة جدا، قد تقوض قدرة القبة الحديدية على العمل بشكل خطير".

وعلى الرغم من انخفاض أعداد الطائرات بلا طيار التي استخدمتها حماس في المعركة، وتركيز الجانب الإسرائيلي على استخدامها بسبب كثافتها المنخفضة، إلا أن " الوضع قد يكون أكثر خطورة في حرب أكبر مثل الاشتباك مع جهات مدججة بالسلاح أو مع حزب الله".

عدد الطائرات غير مؤكد

نوهت المجلة إلى أن عدد الطائرات بدون طيار من طراز "Skylark" التي تم إسقاطها غير مؤكد إلى هذه اللحظة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن الحادث قيد التحقيق في الوقت الحالي.

لكن، وبحسب المصادر "لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الطائرات بدون طيار قد تم الخلط بينها وبين صواريخ غزة، أم أنها طائرات مسيرة معادية (تابعة لحماس)".



وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة مقالات نشرت مؤخرا حول "القبة الحديدية" أشار بعضها إلى مشاكل تعاني منها المنظومة، على رأسها التكلفة التشغيلية العالية جدا.