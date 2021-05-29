شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب عبد الغنى نائبة التنسيقية تطالب بفرش مسجد بالشرقية.. ووزير الأوقاف يوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رحاب عبد الغنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لفرش المسجد الكبير بقرية ناطورة الوحدة المحلية بأبو الشقوق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه، وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على طلب النائبة رحاب عبد الغنى، وقدمت النائبة الشكر لوزارة الأوقاف على الاستجابة السريعة، بالموافقة على طلب فرش المسجد الكبير بقرية ناطورة مركز كفر صقر محافظة الشرقية. ووجهت رحاب عبد الغنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسالة إلى أهالى دائرتها قائلة: "كما عاهدتكم دائما سأبذل قصارى جهدى لتنفيذ كل طلباتكم، وأطلب من الله دوما أن يعيننى ويوفقنى فى ذلك".