شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يوصى باقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على تكنولوجيا حيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).

وتضمن التقرير البرلماني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عدد من التوصيات الهامة في مجالات مختلفة ومن بينها مجال الرعاية الصحية :

1- التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة ، وأهمية اتباع الغذاء الصحي ، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض .

2- فتح قنوات التدريب والتعليم المستمر لهيئة التمريض التي تمكنها من خلق المناخ المناسب لتقديم الخدمة التمريضية على الوجه الأكمل بما يتماشى مع متطلبات الهيكل الوظيفي للمهنة والاحتياجات الصحية .

3- اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية ( BIOTECHNOLOGY ) مثل إنتاج المثائل الحيوية ( BIOSIMILARS ) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد ، التعميق القيمة المضافة لصناعة الدواء في مصر .

4- وضع النظام المتكامل لتسجيل الأدوية والترخيص بتناولها وذلك بعد اختيار الأصناف التي تحتاجها الخطة الصحية بواسطة لجان متخصصة مع الإلتزام بعدم تزايد عدد البدائل والأصناف المتطابقة ، وتحديد الخطوات والمستندات اللازمة لمراحل التسجيل المختلفة بما في ذلك التحليل الضمان الجودة والفاعلية والمأمونية . وفي جميع الأحوال يجب أن يتم تحديد مواعيد لإنهاء إجراءات التسجيل في كل مرحلة بما يحقق مصالح الجهات المختلفة .

5- تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهي برنامج فارم دي ( PHARM D وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية ( CLINICAL PHARMACY ) .

