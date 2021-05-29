جامعة الأزهر: تدريب 50 إمامًا بأوقاف أسيوط على قواعد اللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

انطلقت بجامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم السبت، فعاليات الدورة التنشيطية للأئمة بمديرية الأوقاف على قواعد اللغة العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور رفعت علي محمد عميد كلية اللغة العربية بأسيوط.

وقال نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، إن الدورة التنشيطية تستهدف تدريب 50 إمامًا من وزارة الأوقاف بأسيوط، بكلية كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط، لمدة 3 أيام، على أساسيات اللغة العربية والنحو والصرف، وأساليب البلاغة، والأدب والنقد، لتجويد المهارات اللازمة في اللغة العربية للأئمة.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، أهمية تجويد اللغة العربية للأئمة لما لها من دور كبير في العملية التربوية، من خلال جودة وفصاحة الوعظ والإرشاد الذي يقوم به الأئمة في دورهم الدعوي تجاه المجتمع.