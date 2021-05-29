بأسلوب الخطف.. سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمنطقة المعادي في القاهرة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين المعادي، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادي، اشتبهت في إحدى السيارات وقيام مستقليها بوضع كرتونة على اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة.

بفحص مستقليها تبين أنهما (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتهما على (طبنجة صوت – طلقة من ذات العيار – 2 هاتف محمول مجهولي المصدر – رخصة قيادة باسم سيدة)، وعقب ذلك أمكن تحديد مالكة رخصة القيادة المضبوطة، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، وباستدعائها قررت أنها أثناء سيرها بالمنطقة سكنها وبصحبتها أنجالها فوجئت بقيام المتهمان بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – رخصة القيادة المضبوطة بحوزتهما وبعض المتعلقات الشخصية) حال استقلالهما السيارة ولاذا بالفرار .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيداها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما والمستأجرة بمعرفة أحد المتهمان من معرض إيجار سيارات كائن بالجيزة ، وقيامهما بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للحيلولة دون ضبطهما، كما أضافا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع وباقي المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتصرف في بيع الهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.