نجاح 3 جراحات معقدة بمستشفى النصر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، نجاح 3 عمليات جراحية لحالات حرجة ومعقدة بأمراض القلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال في بورسعيد.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الحالة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر 65 عامًا يعاني من ضيق شديد متكلس بالشريان التاجي الأيمن، بعد أن أجريت له جراحة قلب مفتوح منذ 15 عامًا، وجرى استخدام الشنيور الطبي لتوسيع الضيق، وأجريت العملية بنجاح بالرغم من الصعوبة البالغة للحالة.

أما الحالة الثانية فكانت عملية زراعة الصمام الأورطي لعجوز تبلغ من العمر 78 عامًا، تعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، وجرت العملية بنجاح بتقنية التافي العالمية التي يجرى بها تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة.

وأضاف البيان، أن الحالة الثالثة لمريضة تبلغ من العمر 70 عامًا، تعاني من قصور شديد بالشرايين التاجية للقلب وانسداد تام مزمن بالشريان التاجي الأيمن، إضافة إلى انسداد مزمن بالشريان التاجي الدائري الملنف وضيق شديد بالشريان الأمامي، ولها بنت مريضة من ذوي القدرات الخاصة، ولا تستطيع التغيب عنها لفترة طويلة، فجرى علاجها على وجه السرعة عن طريق توسيع للشرايين بالبالونات العادية والدوائية إلى جانب تركيب دعامات دوائية لها باستخدام أحدث التقنيات العالمية بنجاح، واستطاعت الخروج من المستشفى في أقل من 24 ساعة.