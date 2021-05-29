بدء مؤتمر "المتحدة" بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنان سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الأول للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنان الراحل سمير غانم، أعقبها عرض فيلما تسجيليا عن ما قامت به الشركة المتحدة خلال الفترة الماضية ودورها في إعادة ترتيب المشهد الإعلامي بعد ثورة 30 يونيو ودورها في إصلاح الإعلام، حيث عملت على 5 محاور هي: الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتطوير المحتوى، وعودة الإعلام المصري للصورة العالمية، ومواجهة الشائعات التي تواجه المجتمع المصري، ودعم الصناعات الخاصة بالإعلام، فضلاً عن تحقيقها أعلى أرباح في تاريخ القنوات المصرية في موسم رمضان الدرامي لعام 2021.

ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجى تلك الشائعات.​