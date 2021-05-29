"الخارجية": مصر سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر سابع أكبر مساهم في قوات حفظ السلام الدولية بـ 3 آلاف جندي من الرجال والنساء.

وفي اليوم العالمي لقوات حفظ السلام، أكد حافظ في تغريدة عبر تويتر، السبت، أن مصر من بين الدول الرائدة التي تدعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ مساهمتها في المهمة في الكونغو في عام 1960.

يتم الاحتفال ب #اليوم_الدولي_لحفظة_السلام التابعين للأمم المتحدة في ٢٩ مايو، وتعد 🇪🇬 في طليعة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام 🕊 منذ مشاركتها ببعثة 🇺🇳 فى الكونغو عام 1960، وتحتل المركز السابع بين أكبر المساهمين بقوات يصل عددها أكثر من 3 آلاف من الرجال والنساء#ServingForPeace pic.twitter.com/N8TcItbnhb — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 29, 2021

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لحفظ السلام في 29 مايو من كل عام، وفقا لقرار الجمعية العامة في 24 فبراير 2003.

واختير هذا اليوم الذي يصادف ذكرى بداية تأسيس أول بعثة لحفظ السلام فى تاريخ الأمم المتحدة في عام 1948.