اكتشاف سلالة جديدة “أشد خطرا” في دول جنوب وشرق آسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

سجلت بعض دول شرق وجنوب آسيا أرقاما قياسية في الإصابات بالفيروس، لكن ما جعل الوضع أكثر تأزما، هو اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا “أكثر خطرا” من غيرها.

وبحسب وكالة “رويترز” أعلنت ماليزيا، اليوم السبت، عن تسجيل 9020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة، إذ أن هذا هو خامس يوم على التوالي تسجل فيه ماليزيا عددا قياسيا من الإصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 558534 إصابة بفيروس كورونا.

في حين سجلت تايوان اليوم 486 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 166 حالة أضيفت للعدد الإجمالي في الأيام الأخيرة، حيث تواصل تعديل أعداد الإصابات بعد تأخر في الإبلاغ بالحالات الإيجابية.

أما في فيتنام، فقد أعلنت وزارة الصحة فيها عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.