السلطات الإندونيسية تفرج عن ناقلة نفط إيرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مايو - 2021 12:39 مساءً

أفرجت السلطات الإندونيسية يوم أمس عن ناقلة نفط إيرانية كانت قد احتجزتها أواخر يناير الماضي، وذلك بفضل جهود مسؤولين رفيعي المستوى ومساعدة قنصلية قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية

وبحسب وكالة “مهر” أكدت شركة الناقلات الإيرانية الوطنية، أن الناقلة MT Horse أفرج عنها أمس الجمعة، بعد 125 يوما من احتجازها.

وأشارت الشركة إلى أن السفينة ستستأنف مهمتها ثم ستعود إلى الوطن.

في الوقت نفسه، نقلت وكالة “رويترز” عن خفر السواحل الإندونيسي قوله إنه يتحرى أمر التقارير الإيرانية بشأن الموضوع.

وأعلنت السلطات الإندونيسية لدى احتجازها MT Horse أن هذا الإجراء جاء بسبب شبهات في نقل السفينة شحنة من النفط بصورة غير قانونية في مياه البلاد، غير أن الخارجية الإيرانية ذكرت أن احتجاز الناقلة جاء بسبب “مسألة فنية تحدث في مجال الشحن”.

واستخدمت السلطات الإيرانية هذه الناقلة في العام الماضي لنقل 2.1 مليون برميل من المكثفات النفطية إلى فنزويلا، التفافا على العقوبات الأمريكية المفروضة على كلا الدولتين، وذلك بحسب “رويترز”.