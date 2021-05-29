كندا تقدم ملايين الدولارات لقطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قدمت الدولة الكندية 25 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين المتضريين جراء العدوان الأخير على قطاع غزة، وذلك بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو.

وقال ترودو في بيان، إن التمويل سيذهب مباشرة إلى المنظمات ذات الخبرة التي ستساعد الفلسطينيين الأكثر ضعفا على التعامل مع آثار العدوان الأخير، مضيفا أن “أعمال العنف الأخيرة في المنطقة مقلقة، ولقد رأينا جميع الصور المزعجة للمدنيين النازحين وفقدان الأرواح والألم الذي لحق بالعائلات”.

وأوضح ترودو أن “المساعدات ستتوزع على 10 ملايين دولار للمساعدات الغذائية العاجلة والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، و10 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة البناء”، مضيفا أن كندا ستخصص كذلك ما يصل إلى 5 ملايين دولار