شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. إغلاق جديد في أحد الأحياء بسبب تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت مدينة قوانغتشو، جنوبي الصين، إغلاق أحد الأحياء وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم، اليوم السبت، للخضوع لفحص فيروس كورونا بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

وأبلغت مدينة قوانغتشو، وهي مركز تجاري وصناعي يقدر عدد سكانها بحوالي 15 مليون نسمة، عن 20 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

ورغم أن عدد الإصابات يعد ضئيلا مقارنة بآلاف الحالات اليومية في الهند المجاورة، لكنه أزعج السلطات الصينية التي اعتقدت أنها وضعت المرض تحت السيطرة.

مستجدات كورونا.. أحدث أخبار الفيروس حول العالم

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية عن السلطات الصحية قولها إن انتشار العدوى كان "سريعا وقويا"، وفقا لوكالة الأسوشيتد برس.

وتم تطبيق أمر الاختبار الصادر اليوم السبت على سكان 5 شوارع في منطقة ليوان بوسط مدينة قوانغتشو، الواقعة إلى الشمال من هونغ كونغ.

كما تم إغلاق الأسواق المفتوحة ومراكز رعاية الأطفال وأماكن الترفيه، إضافة إلى حظر تناول الطعام داخل المطاعم، في حين تم إبلاغ المدارس بوقف الحضور الشخصي للطلاب