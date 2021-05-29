شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات كحولية سامة تنهي حياة 22 شخصا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون في الهند اليوم السبت أن 22 شخصا على الأقل توفوا بعدما تناولوا مشروبا كحوليا ساما في ولاية أوتار براديش بشمال الهند.

وقال مسؤول رفيع المستوى بالولاية إنه جرى الإبلاغ عن الوفيات الأولى في وقت مبكر من أمس الجمعة ويتم علاج 28 آخرين في المستشفيات في قرى في مقاطعة عليكرة.

واشترى الضحايا وهم محليون من ثلاث قرى وكذلك سائقو شاحنات، المشروب الكحولي من متجر حاصل على ترخيص حكومي .

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات حيث أن العديد من الضحايا في حالة حرجة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المزيد من الأشخاص يمرضون بعد تناول المشروب المميت.

وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق وأوقفوا خمسة مسؤولين بالولاية عن العمل بينما جرى القبض على الشخص المزعوم عن صناعة هذه الخمور الفاسدة.