شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمي .. المملكة تشارك ببرامج توعوية عن التصلب اللويحي والان نبدء بالتفاصيل
وتبذل "وزارة الصحة" الكثير من الجهود في سبيل التوعية بمرض التصلب اللويحي ، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمصابين به في مستشفيات المملكة ، حيث يعرف بأنه أكثر الاضطرابات العصبية الأولية شيوعاً لدى الشباب ، وقد يؤثر في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي ، بما في ذلك الحبل الشوكي والأعصاب .
وبينت الوزارة أنه يمكن تشخيص هذا المرض عن طريق الأعراض وربطها بوقت حدوثها وكيفيتها ، وتقييم حالة المريض , ومراجعة تاريخه المرضي ، والقيام بالفحوصات السريرية ، واجراء بعض التحاليل مثل تحليل الدم ، وسحب عينة من السائل الشوكي وتحليلها ؛ للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية ، وأشعة الرنين المغناطيسي للدماغ ، واختبار قياس السيالات العصبية .
ويهدف اليوم العالمي للتصلب اللويحي الذي يصادف الـ 30 من مايو لكل عام للتصدي للحواجز الاجتماعية والوصمة التي يمكن أن تترك الأشخاص المصابين يشعرون بالوحدة والعزلة ، وبناء المجتمعات التي تدعم وترعى الأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي ، وتعزيز الرعاية الذاتية والحياة الصحية مع المرض عند الأشخاص المصابين .
ويسبب التصلب اللويحي تلفاً في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية والذي يدعى المايلين ؛ مما يؤدي إلى تصلب في الخلايا وبالتالي بطء أو توقف سير السيالات العصبية المتنقلة بين الدماغ وأعضاء الجسم ، وتظهر أعراضه بشكل مفاجئ للمريض ومن حوله , وتختلف الأعراض في حدتها حسب درجة الإصابة ومكانها ، حيث يشعر المصاب به بوخز أو تنميل في الأطراف ، وخلل في التوازن ، وضعف أو تشنج في العضلات ، وتشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية أو عدم تمييز الألوان ، وضعف وإجهاد سريع ، وصعوبة في الكلام ، وتأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار ، ومشاكل في المثانة , والأمعاء ، والنسيان وفقدان القدرة على التركيز ، والاكتئاب ، والصرع .
وتقوم الأدوية المستخدمة في مرض التصلب اللويحي بالتحكم بالأعراض المصاحبة للمرض , وإيقاف تطوره كتقليل هجمات الجهاز المناعي على الأعصاب ، ومحاصرة الخلايا المناعية في العقد اللمفاوية مما يساعد قليلاً على تقليل هجمات الجهاز المناعي على الأعصاب ، في حين يكمن التعايش مع التصلب اللويحي في الراحة ، وممارسة التمارين الرياضية ، وينصح المريض دائماً بتجنب الحرارة قدر الإمكان ، وتناول الأغذية المتوازنة الصحية التي تساعد في الحفاظ على الوزن الصحي وتقوّي المناعة وتحافظ على العظام ، وتجنب الضغوطات.