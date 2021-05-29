ماذا قالت إثيوبيا عن المناورات العسكرية المصرية السودانية "حماة النيل"؟.. وأمريكا تعلن موقفها من توجيه ضربة لسد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - شاركت قوات مصرية - سودانية في مناورة عسكرية مشتركة باسم "حماة النيل" لمدة 6 أيام، بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية.

وتأتي "حماة النيل" بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة، وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، بحسب القوات المسلحة المصرية.

وتعد التدريبات المصرية - السودانية هي الثالثة من نوعها بين البلدين خلال أشهر قليلة، فقد سبقها "نسور النيل – 1" في نوفمبر الماضي، و"نسور النيل – 2" في أبريل الماضي. حسبما نشر موقع "مصراوي".



وقبل أيام وصلت عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية المصرية إلى السودان، للمشاركة في تدريب "حماة النيل"، وسط ترحيب من اللواء ركن مالك الطيب، مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية، الذي أشاد بـ"ما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة".

كان الفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان المصري، زار الخرطوم في مارس الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية، بهدف دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وأسفر الاجتماع حينها عن اتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.



الخارجية الأمريكية



بدورها، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، إن واشنطن تكرس جهودها الدبلوماسية للوصول لحل لأزمة سد النهضة بموافقة الدول الثلاث.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي يجري مشاورات حاليا مع كل من مصر وإثيوبيا والسودان بهدف الوصول إلى حل مناسب توافق عليه الأطراف الثلاثة بالمفاوضات، وتحقيق تسوية سياسية. حسبما نشر موقع "سبوتنيك".



وشددت على أنه "ليس هناك حل للأزمة عبر الضغط أو التدخل أو الحل العسكري"، مؤكدة أن المشاورات الدبلوماسية ستستمر من أجل شعوب المنطقة والتوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي.



خط أحمر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اعتبر أن مياه النيل تمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر، وقال في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، إن أخذ قطرة واحدة من حصة مصر في مياه النيل يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وسيقابله رد مزلزل يؤدي لزعزعة استقرار المنطقة بكاملها، وأنه لا أحد يتصور أنه بعيد عن قدرة مصر.



وقال السيسي "معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب".



ويأتي ذلك تزامنا مع تدریب عسكري مشترك يحمل اسم "حماة النیل" بين جيشي مصر والسودان بمشاركة عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين، على أراضي السودان حيث وصلت قوات مصرية برية ومقاتلات جوية ومركبات عسكرية.



الخارجية الإثيوبية تعلق



وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا تراقب التطورات في السودان، في إشارة إلى المناورات المشتركة.



وأشار المتحدث باسم الخارجية، دينا مفتي، إلى أن بإمكان القوات المشتركة للسودان ومصر فعل ما يريدان معًا، ما دامت أنشطتهما بعيدة عن انتهاك سيادة إثيوبيا، مشددا على أن لإثيوبيا دفاعا على مدار 24 ساعة، وجيشا قويا قادرا على حمايتها، بحسب إذاعة "فانا".



وأعلنت إثيوبيا في يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد بدون اتفاق. كما تؤكد أديس أبابا عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.