شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر عضو التنسيقية يعلن الاتفاق على مكان آخر لأهالى شبين القناطر لتطعيم لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بعد التواصل مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووزارة الصحة، فقد تم الاتفاق على توفير مكان إضافي تابع للمحافظة بمدينة شبين القناطر لشحن كروت الغاز فى ضوء التكدس الكبير الذى يحدث بسبب وجود مكان واحد مخصص لهذا الغرض .

وأضاف محمود بدر أنه تم الاتفاق على توفير مكان آخر بمدينة شبين القناطر من أجل التطعيم بلقاح كورونا نظرا للمطالب المتزايدة من الأهالي، مشيرا الى أنه وسيتم الإعلان عن الأماكن الجديدة عبر موقع المحافظة وصفحته على الفيس بوك.