الحكومة الأمريكية تسعى لرفض دعوى قضائية ضد دونلد ترامب

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وزارة العدل الأمريكية طلبت من قاضٍ اتحادي رفض دعوى قضائية تم رفعها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير العدل السابق وليام بار ومسؤولين آخرين بشأن التصدي بقوة ضد محتجين سلميين خلال مظاهرة عند البيت الأبيض العام الماضي.



ونقلت الصحيفة عن محامي وزارة العدل قولهم إنه ينبغي اعتبار ترامب والمسؤولين الأمريكيين الآخرين محصنين من الدعاوى المدنية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لحماية الرئيس وتأمين تحركاته.

ورفع هذه الدعوى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات أخرى بسبب أسلوب التعامل مع المتظاهرين خلال مظاهرة ضد العنصرية ووحشية الشرطة في أول يونيو 2020، في أعقاب وفاة المواطن الأسود جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما في منيابوليس بعد أن جثا رجل شرطة أبيض على رقبته لأكثر من تسع دقائق.

واستهدفت الدعوى إصدار أمر يعلن أن ترامب ومسؤولين آخرين انتهكوا الحقوق الدستورية للمتظاهرين