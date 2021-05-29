مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل (44) حالة اشتباه بالفيروس الوبائي كورونا، بينها (27) إصابة مؤكدة في خمس محافظات.



وأوضحت اللجنة، في نشرتها اليومية، أن أغلب حالات الاشتباه جاءت في الضالع يليها عدن، فيما توزعت الإصابات المؤكدة بواقع (8 في عدن، 6 في تعز، 7 في حضرموت، 3 في كل من شبوة والبيضاء).

ووفقا للجنة، تم تسجيل حالة وفاة واحدة في تعز، بالاضافة إلى (36) حالة شفاء، منها (27) في حضرموت، و(7) في شبوة، وحالتان في لحج.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6723) حالة، منها (1316) حالة وفاة، و(3375) حالة شفاء