حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة ان تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئياً وحار نسبيا نهارا مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، كما تتشكل سحب ركامية متفرقة على السلسلة الجبلية الغربية المحاذية لسهل تهامة قد يرافقها هطول امطار خفيفة أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً وحار إجمالا مع رطوبة نسبية عالية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب لتصل أقصى سرعة لها إلى 25عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية سيكون فيها طقس صحو وجاف بوجه عام وحار الى شديد الحرارة أثناء ساعات النهار، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقسا صحوا الى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعه لها إلى 28عقدة جنوب الأرخبيل تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية :-

1- قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.

2- مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وإرتفاع الموج