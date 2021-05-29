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روسيا تسجل 9289 إصابة جديدة بكورونا و401 وفاة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 11 ثانية - 12:24 مساءً, 29 مايو 2021 م

المناطق - وكالات

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9289 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و401 وفاة.
وأفاد مقر عمليات مكافحة (كوفيد-19) في روسيا، اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5053748 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 120807 وفيات، مشيرًا إلى أن حالات الشفاء في البلاد ارتفعت إلى 4670484 حالة ، بعد مغادرة 9250 حالة المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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