روسيا تسجل 9289 إصابة جديدة بكورونا و401 وفاة

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سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و401 وفاة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5053748 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 120807 وفيات، مشيرًا إلى أن حالات الشفاء في البلاد ارتفعت إلى 4670484 حالة ، بعد مغادرة 9250 حالة المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.