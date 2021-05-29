شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 9289 إصابة جديدة بكورونا و401 وفاة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 11 ثانية - 12:24 مساءً, 29 مايو 2021 م
المناطق - وكالات
سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و401 وفاة.
وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5053748 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 120807 وفيات، مشيرًا إلى أن حالات الشفاء في البلاد ارتفعت إلى 4670484 حالة ، بعد مغادرة 9250 حالة المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.