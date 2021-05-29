مقتل 210 عناصر من “طالبان” في عمليات أمنية للجيش الأفغاني

المناطق - وكالات

قتل 210 عناصر من حركة “طالبان” الأفغانية إثر عمليات أمنية للجيش الأفغاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم أنه أصيب في العمليات أيضًا 95 شخصًا من طالبان واعتقل 3 آخرون، مشيرة إلى أن العمليات نفذت في ولايات ننغرهار ولغمان وخوست وغزني ولوغار وباكتيكا وزابل وبادغيس وسار إي بول وغور وفارياب وبلخ وجوزجان وهلمند وبغلان وبدخشان وقندوز.