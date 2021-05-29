فيتنام ترصد سلالة جديدة لفيروس كورونا

المناطق - وكالات

رصدت وزارة الصحة الفيتنامية سلالة جديدة من فيروس كورونا، لها قابلية أكثر للانتقال، خاصة في الهواء.

وأوضح وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج أن التسلسل الجيني لفحوصات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من سلالات فيروس كورونا في وقت واحد وهما الهندية والبريطانية، مشيرًا إلى أن الأوساط الفيروسية في المختبر كشفت أن الفيروس ضاعف نفسه بسرعة كبيرة، ما سبب وجود عدد من الحالات الجديدة في مواقع مختلفة في إطار زمني أقصر.

وأضاف أن وزارة الصحة ستعلن عن سلالة فيروس كورونا الجديدة على خريطة الجينوم العالمية، لافتا النظر إلى أنه لم يتم تسمية السلالة الجديدة بعد.

ورصدت فيتنام حتى الآن سبع سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك السلالات التي رصدت لأول مرة من المملكة المتحدة والهند وجنوب أفريقيا.