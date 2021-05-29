شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان .. إغلاق المدارس والجامعات في 16 إقليما لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم السبت، إغلاق المدارس والجامعات ومراكز التدريب الحكومية والخاصة في 16 إقليما بالبلاد، من بينها كابول، لمدة اسبوعين؛ وذلك لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أنه يجب على المواطنين الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام كمامات الوجه واتباع النصائح الصحية الأخرى لوقف انتشار الفيروس.

وبحسب الصحة الأفغانية، فإن أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تم تسجيلها العام الماضي في البلاد خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا كانت 915 إصابة خلال يوم واحد، إلا أن البلاد سجلت أمس /الجمعة/ 977 إصابة جديدة بالفيروس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أفغانستان منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 70 ألفا و107 إصابات، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 2899 وفاة.