شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. إعطاء 48.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم إعطاء 4ر48 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بمليون جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا قبل نحو 22 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 68ر3 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد 88 ألفا و360 حالة.

ومضى عام و17 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.