التربية تعلن استعدادها لاجراء الامتحانات الوزارية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، استعدادها للامتحانات الوزارية للعام الحالي 2020/ 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية، إن "الوزارة باشرت تهيئة المراكز الامتحانية لتلاميذ مرحلة السادس الابتدائي".

وأضاف أن "أعداد المشاركين موجودة في كل مدرسة والذين شاركوا من قبل بامتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي".

يشار إلى ان الوزارة حددت موعد امتحانات السادس الابتدائي يوم الاحد الموافق 13 حزيران المقبل، والثالث المتوسط سيكون يوم الاحد الرابع من شهر تموز المقبل، بينما سيكون لمرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة، يوم الثلاثاء الـ 27 من الشهر نفسه.