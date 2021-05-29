وزارة الصحة تصدر توضيحاً بِشأن اللقاحات ومراكز التلقيح

بغداد - ياسين صفوان - دفعَ الزخم الحاصل على منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات وزارة الصحة الى شمول المراكز الصحية باعطاء لقاح فايزر، بعد ان كان مقتصرا على المستشفيات.

وشهدت الآونة الاخيرة ازديادا ملحوظا باعداد الملقحين، حيث اعلنت مؤخرا الوزارة تطعيم 23 الف مواطن في بغداد والمحافظات في يوم واحد، وهم رقم لم تعهده سابقا.

وقال مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي للصحيفة الرسمية ان "الدائرة خصصت منافذ جديدة في المراكز الصحية للتطعيم بلقاح فايزر من اجل تخفيف زحام المواطنين على المستشفيات، حيث نعمل حاليا على فتح 20 منفذا آخر".

وكان التطعيم بفايزر منحصرا في مجموعة من المستشفيات التي حددتها الجهات الصحية خلال المدة الماضية في بغداد والمحافظات، لانه يحتاج الى سلسلة تبريد خاصة وعدد من الخطوات الصحية.

وفي ظل التصاعد المضطرد باعداد الملقحين، اكد الحجامي ان "كميات لقاح كورونا الواردة للعراق ستزداد بشكل كبير مع بداية النصف الثاني من العام الحالي ما سيسهم بتلقيح اعداد اكبر"، مضيفا ان "المنافذ التلقيحية المخصصة مستمرة باعطاء الجرعات بلقاحي استرازنيكا وسينوفارم لمراجعيها".

ووصل عدد الملقحين بالجرعتين في العراق الى 100 الف ملقح، ومن المتوقع ان ترتفع الاعداد بعد مرور شهر الى 400 الف ملقح بحسب المواعيد المثبتة حاليا على المنصة الالكترونية، بينما تجاوز المجموع التراكمي للملقحين ضمن جانب الكرخ 79 الف ملقح، اما اعداد الملقحين بجرعتين فوصلت الى اكثر من 30 الفا.

وبشأن اللقاحات ايضا، طمأن الحجامي المواطنين بـ"توفر الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم، على الرغم من قلة تجهيز الشركة المصنعة للقاح نتيجة محدودية انتاجها منذ مدة، وهي ضرورية لتعزيز التأثير وتشكيل مناعة قوية"، موضحاً ان "اية دفعة جديدة من اللقاحات التي يتم توريدها الى العراق، يتم تقسيمها الى جرعتين لكل مواطن بعد حفظها ببرادات خاصة".

واضاف الحجامي ان "لقاح استرازنيكا تكون المدة بين الجرعتين بين 2-3 اشهر فكلما تطول هذه المدة تعطي فعالية اكثر، بينما فايزر وسينوفارم تبلغ المدة بين الجرعتين 21 يوما واذا تأخر التطعيم عن تلك الفترة لا يعطي فعالية".

وفي كربلاء، قال المحافظ نصيف جاسم للصحيفة ان هناك الكثير من أهالي المحافظة سافروا خلال المدة الماضية الى عدد من دول العالم لأسباب مختلفة وهو أمر طبيعي، لكننا نطالبهم ونمهلهم مدة 48 ساعة للتبليغ عن عودتهم واعطاء المعلومات.

واضاف ان "من يتخلف عن التبليغ ستتم احالته الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه"، مشيرا الى ان "الحكومة المحلية تهيب بالعائدين التبليغ بأقرب مؤسسة صحية

وذكر الدولة التي كانوا فيها وتاريخ عودتهم وفحصهم حفاظا على صحتهم وصحة اسرهم والمواطنين بشكل عام".