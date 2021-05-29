العراق وباكستان يبحثان تعزيز التعاون وتشجيع السياحة الدينية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية العراقي مع نظيره الباكستاني وحضرته السومرية، حيث اكد حسين انه "ناقش تصدير النفط العراقي إلى الأسواق الباكستانية، والتعاون بالمجال الزراعي والصناعي اضافة الى تشجيع السياحة الدينية بين البلدين".واضاف انه "تم خلال المباحثات بين الجانبين التأكيد على تعزيز العلاقات وضرورة محاربة الإرهاب في العراق وباكستان".

من جهته قال وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي أن "بلاده تتطلع للمزيد من التعاون مع العراق في مجالي مكافحة الإرهاب والسياحة الدينية".

وتابع "نتطلع الى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للعراق من أجل السياحة الدينية" ، مؤكداً أن "بلاده تدعم العراق في كافة المجالات".

