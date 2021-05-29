انت الان تتابع خبر هل سيكون الانترنت عبر الفضاء متاحا لكل سكان كوكب الارض والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في بيان، إن الصاروخ انطلق "بنجاح" الساعة 17.38 بتوقيت غرينتش من قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية في الشرق الأقصى.

وأرجئت عملية إطلاق سويوز التي كانت مقررة مساء الخميس إلى اليوم التالي "لأسباب تقنية"، فيما أوضحت آريان سبايس أنه كان من الضروري استبدال "عنصر في التركيبات الكهربائية".



أرجئت عملية إطلاق سويوز إلى الجمعة لـ"أسباب تقنية"

وهذا الإطلاق الثالث لأقمار اصطناعية لصالح "وان ويب" هذا العام، ويأتي بعد شهر من عملية مشابهة في 26 أبريل وضع خلالها 36 قمرا أيضا في المدار.

وفي المجموع، مع المهمة الجمعة، أصبح هناك 218 قمرا اصطناعيا في مدار هذه الكوكبة. وتسعى "وان ويب" التي تملكها الحكومة البريطانية مع "بهارتي" الهندية، لتوفير إنترنت عالمي في نهاية العام 2022 بفضل شبكة تضم 650 قمرا اصطناعيا.

وبموجب عقد مع "آريان سبايس" تم تأكيده في سبتمبر 2020، من المفترض إجراء 16 عملية إطلاق لصواريخ سويوز لوضع أقمار اصطناعية في المدار بين ديسمبر 2020 ونهاية عام 2022.

وتنافس هذه الشركة إيلون ماسك وجيف بيزوس في السباق لتوفير إنترنت سريع عبر الأقمار الاصطناعية للمناطق النائية في العالم.

فقد وضع ماسك رئيس شركة "سبايس إكس" الفضائية في المدار لهذا الغرض، ألف قمر اصطناعي لإنشاء كوكبة "ستارلينك".

أما جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، فلديه مشروع مماثل أطلق عليه تسمية "كويبر".