دولة الإمارات تنفذ مشاريع تنموية ومبادرات إنسانية في أوزبكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وقعت دولة الإمارات اتفاقية ثنائية مع جمهورية أوزبكستان لتنفيذ المزيد من المشاريع الإماراتية الهادفة إلى الإسهام في دفع العملية التنموية في أوزبكستان عبر تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.



وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومن جانب جمهورية أوزبكستان شكرات فافايف نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال يونس حاجي الخوري إن توقيع الاتفاقية يؤكد حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب جميع الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم لتقديم كل أشكال الدعم وتحويله إلى مشروعات تنموية مستدامة ذات عوائد اقتصادية واجتماعية، وذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي المتنامي للإمارات.

وأضاف: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع جمهورية أوزبكستان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ورفعها إلى مستويات متقدمة. وسيكون لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بموجب هذه الاتفاقية دور حيوي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في جمهورية أوزبكستان".

ويشمل نطاق هذه الاتفاقية تنفيذ واستكمال مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال بمدينة نوكوس الأوزبكية، إضافة إلى مشاريع التنمية الإنسانية والاجتماعية المستقبلية التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وفقاً للقانون الوطني لجمهورية أوزبكستان.

وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان يرأسها كبار المسؤولين من الجانبين.

وتشمل مهام اللجنة، الاستعراض العام لهذه الاتفاقية بغية تعزيز أهدافها، ومناقشة ومراجعة تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقية، والنظر في أي مسائل يثيرها أي من الطرفين بشأن الاتفاقية، وتقييم النتائج التي تم الحصول عليها من تطبيق هذه الاتفاقية والنظر في أي مسائل أخرى تتعلق بتنفيذها.

وكانت دولة الإمارات قد وقعت مع جمهورية أوزبكستان اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال وذلك بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

كما وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ واستكمال مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال بمدينة نوكوس وذلك بتاريخ 28 فبراير 2019.