النيجر تصد هجوما كبيرا لـ"بوكو حرام" قرب حدود نيجيريا.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات في النيجر أن وحدات من الجيش صدت بالأسلحة الثقيلة هجوماً كبيراً شنته جماعة بوكو حرام على ديفا.



وتقع مدينة ديفا في جنوبي شرق النيجر قرب الحدود مع نيجيريا.

وقال مسؤول كبير في الحكومة المحليّة لمنطقة ديفا إنّ "عناصر من جماعة بوكو حرام شنّوا هجوماً على ديفا من جهة بلدة باغارا"، دون الإعلان عن حصيلة الخسائر.

وأضاف أنّ "القوات المسلّحة وقوات الأمن ردّت بنيران كثيفة اشتملت على الأسلحة الثقيلة".

وأكّد مصدر آخر في الحكومة المحليّة حصول الهجوم، لكن من دون أن يوضح ملابساته.

وبحسب المسؤول نفسه، فإنّ "الوضع الآن تحت السيطرة" والهدوء عاد إلى المدينة البالغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

وقال المسؤول "ليست لدينا حصيلة حتّى الآن"، مشيراً إلى أنّ المعارك أثارت الذعر في صفوف السكّان.

ومنذ 2015، تعرّضت مدينة ديفا لهجمات عدّة شنّها مقاتلون من تنظيمي "بوكو حرام" و"داعش في غرب أفريقيا" وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى.

وفي مطلع مايو/أيار 2020، اندلع قتال عنيف بين الجيش وإرهابيين في محيط جسر دوتشي الحدودي الواقع جنوب ديفا والذي يربط بين النيجر ونيجيريا.

ويقع هذا المركز الحدودي بالقرب من داماسك، المدينة النيجيرية التي تبعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب من ديفا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014 استولت بوكو حرام على داماسك بعد قتال عنيف مع الجيش النيجيري قبل أن تدحرها قوة مشتركة من جيشي تشاد والنيجر.

وتسبّبت الهجمات المتواصلة التي تشنّها الجماعات الإرهابية في النيجر بمقتل المئات منذ 2010 وبتشريد مئات الآلاف من منازلهم (300 ألف نازح ولاجئ في ديفا و160 ألفاً في الغرب قرب مالي وبوركينا فاسو).